1 декабря водители шесть раз сбили пешеходов на «зебрах» в Брянске
1 декабря в Брянске зарегистрировано шесть ДТП.
Все они связаны с наездами на пешеходов и произошли в темное время суток. Во всех случаях люди переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам.
Около 8.00 у дома № 35 по улице Советской в Советском районе 39-летний водитель Ford Focus сбил 47-летнюю женщину. Ее госпитализировали с переломом костей черепа, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной рваной раной левой височной области, переломом ребер слева, ушибом легкого, ушибом левого локтевого сустава и ушибом левого голеностопного сустава.
В это же время у ТЦ «Европа» в Фокинском районе 51-летний водитель Mitsubishi Montero Sport сбил 31-летнюю жительницу Навли. Женщина получила ушиб левой стопы и растяжение связок левого голеностопного сустава.
В 18.25 у дома № 365 по улице Фокина в Советском районе 49-летняя женщина за рулем Hyundai Tucson сбила 49-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с рваной раной правого бедра.
В 18.40 у дома № 74 по улице Ульянова в Бежице 40-летняя женщина – водитель Renault Megane сбила 69-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу с переломом лобной кости и переломом левой большеберцовой кости.
В 20.05 у дома № 39 по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе 47-летний водитель Nissan Almera сбил 38-летнюю женщину – ее госпитализировали с сотрясением мозга и переломом костей правой голени.
В 20.35 у дома № 48 по улице Пушкина в Володарском районе 75-летний водитель «Лады Гранты» сбил 34-летнего мужчину. Пешеход получил вывих левой ключицы.
По фактам ДТП полицейские проводят проверки.
Напомним, в первый календарный день зимы на Брянск обрушился сильный дождь, который ухудшил дорожные условия вкупе со слабым освещением городских улиц.
Новости регионов
02 Декабря, 2017
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