Брянских водителей предупредили о штрафах за отсутствие знака «Шипы»

Брянская ГИБДД призвала водителей сменить резину и наклеить знак «Шипы».

За отсутствие зимнего комплекта шин предусмотрена административная ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей, отметили в ГИБДД.

При смене летней резины на ошипованную необходимо установить на заднее стекло автомобиля знак «Шипы».

Знак «Шипы» должен представлять собой белый равносторонний треугольник с красной окантовкой. Длина стороны треугольника должна быть не меньше 20 сантиметров, ширина окаймляющей по краям красной полосы – 2 сантиметра.

С апреля автоинспекторы могут наложить штраф в 500 рублей за отсутствие этого знака или ограничиться предупреждением.