7 декабря в двух районах Брянска пройдут сплошные проверки
7 декабря в Советском и Фокинском районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Проверки продлятся с 7.30 до 8.05, сообщили в городском ОГИБДД.
Автоинспекторы будут дежурить у школы № 6 по улице Карачижской, 2б, и у 1-й гимназии по улице Менжинского, 6.
Цель проверок – контроль за соблюдение правил при перевозке детей-пассажиров.
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