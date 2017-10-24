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7 декабря в двух районах Брянска пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 17:20

7 декабря в Советском и Фокинском районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Проверки продлятся с 7.30 до 8.05, сообщили в городском ОГИБДД.

Автоинспекторы будут дежурить у школы № 6 по улице Карачижской, 2б, и у 1-й гимназии по улице Менжинского, 6.

Цель проверок – контроль за соблюдение правил при перевозке детей-пассажиров.

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