В Брянске сфотографировали джип с черепом и рогами
Очередное «тюнингованное» транспортное средство сфотографировали на улицах Брянска.
Фото джипа, капот которого украшает череп с рогами, в соцсетях выложил один из очевидцев Максим. «Серьезно», – пишет он.
Интернет-пользовали сообщают, что видели необычный автомобиль на Карачиже и улице Романа Брянского.
Интернет-пользователи предположили, что череп не что иное как «талисман для отпугивания злых духов и ГИБДД», другие считают, что «маразм у хозяина авто».
Вероятно, автомобилисту возвышающиеся над капотом рога не мешают следить за дорожной обстановкой. Похоже, что и у сотрудников ГИБДД вопросов к водителю необычного автомобиля пока не возникло.
Напомним, ранее в Сети появилось фото мотоколесницы, припаркованной в частном секторе Брянска.
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