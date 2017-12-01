В Брянске сфотографировали джип с черепом и рогами

Очередное «тюнингованное» транспортное средство сфотографировали на улицах Брянска.

Фото джипа, капот которого украшает череп с рогами, в соцсетях выложил один из очевидцев Максим. «Серьезно», – пишет он.

Интернет-пользовали сообщают, что видели необычный автомобиль на Карачиже и улице Романа Брянского.

Интернет-пользователи предположили, что череп не что иное как «талисман для отпугивания злых духов и ГИБДД», другие считают, что «маразм у хозяина авто».

Вероятно, автомобилисту возвышающиеся над капотом рога не мешают следить за дорожной обстановкой. Похоже, что и у сотрудников ГИБДД вопросов к водителю необычного автомобиля пока не возникло.

Напомним, ранее в Сети появилось фото мотоколесницы, припаркованной в частном секторе Брянска.