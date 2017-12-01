ГИБДД призвала брянцев оформлять ДТП самостоятельно
ГИБДД обратилась к брянским водителям с призывом оформлять ДТП по «ускоренной» схеме.
«В современном мире количество автомобилей на дорогах растет, усложняется дорожная ситуация, и, следовательно, увеличивается число аварий», – сообщает областная ГИБДД.
Сейчас водители могут сами оформлять практически все мелкие аварии без участия автоинспекторов. Если нет пострадавших, то достаточно сообщить о ДТП по телефону в дежурную часть, сделать фото- или видеозапись, заполнить бланк извещения и самостоятельно прибыть на пост ГИБДД для оформления документов.
Еще один способ – так называемый «европротокол». Он применяется, если нет пострадавших или погибших; в ДТП участвовали два автомобиля; оба водителя имеют полисы ОСАГО и могут своим ходом уехать с места ДТП; один из них добровольно признал свою вину. Лимит выплат по «европротоколу» составляет 50 тысяч рублей, если оба договора оформлены после 2 августа 2014 года. Это положение действует с 1 августа 2014 года по 30 сентября 2019 года включительно.
Участники аварии должны составить схему, отображающую обстоятельства ДТП. Схема включает: план участка дороги с изображением любого находящегося поблизости объекта (дом или строение); название улицы и номер ближайшего дома; схематическое изображение положения автомобилей после ДТП; указание марок и госномеров машин; обозначенное стрелками направление движения каждого транспортного средства до столкновения. Дополнительно рекомендуется заполнить извещения о происшествии, написать объяснения, сфотографировать автомобили и место аварии.
Новости регионов
20 декабря в 10.00 по московскому времени «ОПОРА РОССИИ» совместно с СКБ Контур проводит вебинар «Как малому бизнесу начать применять онлайн-кассы?».
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.