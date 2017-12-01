ГИБДД призвала брянцев оформлять ДТП самостоятельно

ГИБДД обратилась к брянским водителям с призывом оформлять ДТП по «ускоренной» схеме.

«В современном мире количество автомобилей на дорогах растет, усложняется дорожная ситуация, и, следовательно, увеличивается число аварий», – сообщает областная ГИБДД.

Сейчас водители могут сами оформлять практически все мелкие аварии без участия автоинспекторов. Если нет пострадавших, то достаточно сообщить о ДТП по телефону в дежурную часть, сделать фото- или видеозапись, заполнить бланк извещения и самостоятельно прибыть на пост ГИБДД для оформления документов.

Еще один способ – так называемый «европротокол». Он применяется, если нет пострадавших или погибших; в ДТП участвовали два автомобиля; оба водителя имеют полисы ОСАГО и могут своим ходом уехать с места ДТП; один из них добровольно признал свою вину. Лимит выплат по «европротоколу» составляет 50 тысяч рублей, если оба договора оформлены после 2 августа 2014 года. Это положение действует с 1 августа 2014 года по 30 сентября 2019 года включительно.

Участники аварии должны составить схему, отображающую обстоятельства ДТП. Схема включает: план участка дороги с изображением любого находящегося поблизости объекта (дом или строение); название улицы и номер ближайшего дома; схематическое изображение положения автомобилей после ДТП; указание марок и госномеров машин; обозначенное стрелками направление движения каждого транспортного средства до столкновения. Дополнительно рекомендуется заполнить извещения о происшествии, написать объяснения, сфотографировать автомобили и место аварии.