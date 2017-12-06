В Локте и Навле будут ловить пьяных водителей
В Локте и Навле пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в областной ГИБДД, в Локте сотрудники ДПС будут дежурить 9 декабря с 7.30 до 9.00, в Навле – 10 декабря в это же время.
Цель проверок – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
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