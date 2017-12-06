Брянцы ликуют из-за открытия переезда у Орджоникидзеграда

Железнодорожный переезд у станции Орджоникидзеград в Бежицком районе Брянска открыли для движения автомобилей.

Напомним, из-за ремонта, включающего установку дополнительной системы безопасности, переезд был закрыт с 27 ноября. Изначально его планировали открыть 5 декабря, но в связи с «неблагоприятными погодными условиями» железнодорожники сдвинули сроки.

Ремонт переезда заставил помучаться бежицких автомобилистов. Водители жаловались на огромные пробки.

Уже ночью 8 декабря переезд наконец открыли. Обрадованные горожане ликуют в соцсетях. «Уже открыли!», «Ураааааа!! Открыт!!! Проехали без пробок!!!», «Наконец!!! Такая радость с утра!» – пишут брянцы.