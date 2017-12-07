В Почепе и Новозыбкове пройдут сплошные проверки

В двух райцентрах Брянской области пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной ГИБДД, 9 декабря с 8.30 до 9.30 автоинспекторы будут дежурить в Почепе и Новозыбкове.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

Напомним, нетрезвых автомобилистов в выходные также будут ловить в Локте и Навле.