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В Почепе и Новозыбкове пройдут сплошные проверки

Опубликовано Вчера, 19:00

В двух райцентрах Брянской области пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной ГИБДД, 9 декабря с 8.30 до 9.30 автоинспекторы будут дежурить в Почепе и Новозыбкове.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

Напомним, нетрезвых автомобилистов в выходные также будут ловить в Локте и Навле.

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