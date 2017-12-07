На Флотской в Брянске установили светодиодные светильники за 6,2 миллиона рублей
На улице Флотской в Брянске наконец появилось освещение.
Муниципальный контракт по строительству новых линий электроосвещения на Флотской завершен, сообщили в мэрии.
Здесь проложили 2,8 километра самонесущего изолированного провода, установили 83 опоры, 79 светодиодных светильников на 165 Вт и столько же – на 120 Вт. Два мощных светильника на 200 Вт установлены в районе пешеходного перехода у строящегося микрорайона «Флотский».
Общая сумма контракта составила 6,2 миллиона рублей.
В мэрии рассчитывают, что использование самонесущих изолированных проводов и светодиодных светильников приведет к уменьшению потерь на линиях, повышению надежности систем освещения за счет снижения числа аварий, а также позволит экономить до 70% электроэнергии.
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