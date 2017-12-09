В Брянске коммунальщики отремонтировали снег во дворе

В очередной раз брянские коммунальщики продемонстрировали свои способности во всесезонном ремонте дорог.

Как сообщают брянцы в соцсетях, в конце минувшей недели ремонта наконец дождалась дорога во дворе дома № 52 по улице Белорусской в Фокинском районе. Ремонтирующих не смутил слой снега – и они заделали ямы прямо по нему.

«В снег уложили асфальт!» – пишет автор фото. Интернет-пользователи поправили его: похоже, что для ремонта коммунальщики выбрали все же не асфальт, а мелкий щебень.

«Что ж поделаешь, если тяжело почистить», «Страна, которая удивляет постоянно… Что только не сделаешь для людей, чтобы обидно не было ни им, ни нам», «Какой ужас! Почему они нарушают великую русскую традицию, когда дождь и в лужи кладется асфальт, а когда снег и холодно, обычно ремонт теплотрасс», – шутят горожане.

Напомним, минувшая зима также не остановила ямочный ремонт в Брянске. Дорожники были замечены на улицах Дуки, Севской и других.