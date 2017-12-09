В Брянске коммунальщики отремонтировали снег во дворе
В очередной раз брянские коммунальщики продемонстрировали свои способности во всесезонном ремонте дорог.
Как сообщают брянцы в соцсетях, в конце минувшей недели ремонта наконец дождалась дорога во дворе дома № 52 по улице Белорусской в Фокинском районе. Ремонтирующих не смутил слой снега – и они заделали ямы прямо по нему.
«В снег уложили асфальт!» – пишет автор фото. Интернет-пользователи поправили его: похоже, что для ремонта коммунальщики выбрали все же не асфальт, а мелкий щебень.
«Что ж поделаешь, если тяжело почистить», «Страна, которая удивляет постоянно… Что только не сделаешь для людей, чтобы обидно не было ни им, ни нам», «Какой ужас! Почему они нарушают великую русскую традицию, когда дождь и в лужи кладется асфальт, а когда снег и холодно, обычно ремонт теплотрасс», – шутят горожане.
Напомним, минувшая зима также не остановила ямочный ремонт в Брянске. Дорожники были замечены на улицах Дуки, Севской и других.
Новости регионов
Члены «ОПОРЫ РОССИИ» Леонид Вольпер, Игорь Картушин, Константин Базыкин (Брянск) и Олег Кострица (Клетня) в составе многочисленной российской делегации, в которую входили представители бизнеса, образования, культуры и спорта, побывали с недельным визитом в Китае. Предложение совершить эту поездку в рамках развития разностороннего сотрудничества двух стран поступило им от Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Не случайно. Они лидеры в предпринимательском движении.
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
С 10 декабря 2017 года будет открыта продажа билетов на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 90 суток до даты их отправления. Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.