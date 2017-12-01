В Фокинском районе Брянска на ночь закроют переезд

В мэрии Брянска сообщили об ограничении движения в Фокинском районе.

С 21.00 14 декабря до 7.00 15 декабря будет полностью закрыт для движения регулируемый железнодорожный переезд на 126-м километре перегона Брянск-Восточный – Снежетьская.

Ограничение связано с ремонтом переездного настила и сменой рельсов.

Объехать участок можно будет по временному настилу или в объезд, по улице Калинина.