У «Мельницы» в Брянске сфотографировали цыганский «Форсаж»
Очередной необычный транспорт сфотографировали на улицах Брянска.
Как рассказал автор снимка Игорь, мимо ТРЦ «Мельница» по улице Красноармейской в Советском районе промчала лошадь, запряженная в «телегоавтомобиль». Конструкцией управлял подросток-цыган, еще один расположился в машине в качестве пассажира.
«Кадр из съемок очередной части «Форсажа», – пишет автор фото. «А цыгане то наши, чичеринские!!!» – отмечают брянцы.
Напомним, ранее на городских улицах сфотографировали мотоколесницу и джип с черепом и рогами.
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