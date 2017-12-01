У «Мельницы» в Брянске сфотографировали цыганский «Форсаж»

Очередной необычный транспорт сфотографировали на улицах Брянска.

Как рассказал автор снимка Игорь, мимо ТРЦ «Мельница» по улице Красноармейской в Советском районе промчала лошадь, запряженная в «телегоавтомобиль». Конструкцией управлял подросток-цыган, еще один расположился в машине в качестве пассажира.

«Кадр из съемок очередной части «Форсажа», – пишет автор фото. «А цыгане то наши, чичеринские!!!» – отмечают брянцы.

Напомним, ранее на городских улицах сфотографировали мотоколесницу и джип с черепом и рогами.