При операции «Пешеход» в Брянске поймали 11 пьяных водителей

Профилактическое мероприятия «Пешеход» в Брянске вызволило выявить не только пеших нарушителей, но и нетрезвых автомобилистов.

Мероприятие стартовало 13 декабря. Всего, сообщили в городском ОГИБДД, за это время удалось пресечь более 1100 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 144 нарушения, допущенных самими пешеходами, и 86 фактов непредоставления преимущества пешеходам.

Также в поле зрения сотрудников ДПС попали 11 водителей с признаками опьянения.

Операция «Пешеход» продлится до 27 декабря.