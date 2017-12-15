При операции «Пешеход» в Брянске поймали 11 пьяных водителей
Профилактическое мероприятия «Пешеход» в Брянске вызволило выявить не только пеших нарушителей, но и нетрезвых автомобилистов.
Мероприятие стартовало 13 декабря. Всего, сообщили в городском ОГИБДД, за это время удалось пресечь более 1100 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 144 нарушения, допущенных самими пешеходами, и 86 фактов непредоставления преимущества пешеходам.
Также в поле зрения сотрудников ДПС попали 11 водителей с признаками опьянения.
Операция «Пешеход» продлится до 27 декабря.
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