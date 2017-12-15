В Брянске дорогу отремонтировали прямо по снегу

В Брянске снова заметили ямочный ремонт «по-зимнему».

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на этот раз дорожники вышли на борьбу с ямами в поселке Снежка. Дорожную субстанцию залили прямо на подтаявший снег. Место ремонта предусмотрительно огородили конусами.

«Качественный ремонт дорог, п. Снежка, г. Брянск», – пишет автор снимка Сергей. «Это нанотехнологии», – шутят брянцы.

Напомним, этой зимой «наноремонту» также подверглась дорога во дворе дома № 52 по улице Белорусской.