В Брянске дорогу отремонтировали прямо по снегу
В Брянске снова заметили ямочный ремонт «по-зимнему».
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на этот раз дорожники вышли на борьбу с ямами в поселке Снежка. Дорожную субстанцию залили прямо на подтаявший снег. Место ремонта предусмотрительно огородили конусами.
«Качественный ремонт дорог, п. Снежка, г. Брянск», – пишет автор снимка Сергей. «Это нанотехнологии», – шутят брянцы.
Напомним, этой зимой «наноремонту» также подверглась дорога во дворе дома № 52 по улице Белорусской.
Новости регионов
Задержан житель Холм-Жирковского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений полицейскому
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
На станции Брянск-Льговский завершился монтаж всех семи пролетных строений нового моста. На следующем этапе строительства железнодорожникам предстоит установить парапеты вдоль пролетов, а также соорудить временные сходы с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.