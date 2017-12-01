21 декабря полицейские проведут сплошные проверки в Брянске

В понедельник, 25 декабря, с 10:00 до 15:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 487 км, расположенном рядом со станцией Суземка. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.