21 декабря полицейские проведут сплошные проверки в Брянске
21 декабря в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.30 до 8.05 сотрудники ГИБДД будут дежурить у детского сада № 157 «Золотой петушок» по улице Менжинского, 19, в Фокинском районе.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил при перевозке детей.
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