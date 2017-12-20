Брянцы просят наградить дорожников за асфальтирование снега

В Брянске дорожники настолько увлеклись ремонтом дорог по лужам и снегу, что горожане требуют наконец их наградить.

Очередной внесезонный ремонт брянцы заметили у Бежицкого рынка. Дорожники снова выкладывали смесь поверх снежной каши.

«Это уже просто издевательство! Граждане, смотрите, куда ваши «бабки» укатывают», «Неужели трудно начальству выделить баллон газа и поставить человека, который бы подсушивал яму, прежде чем туда асфальта накидают?», «Это в высшей мере скотство и безалаберность!», «Вот как так то!? И снимают, и фоткают, и выкладывают. Все знают, и все равно так продолжают делать! Неужели на них управы нет никакой?» – возмущаются в соцсетях уже поднаторевшие в дорожном ремонте горожане.

Некоторые водители отмечают, что «лучше так, чем никак». Один из интернет-пользователей и вовсе предложил наградить дорожников Брянска за нелегкий и самоотверженный труд. «Красавцы. Хоть кто-то заделает эти ямы. Да еще в такую погоду. Премию к Новому году!» – призывает он.

Напомним, ранее аналогичным способом ямы заделывали в поселке Снежка в Володарском районе, по улице Белорусской в Фокинском и на других дорогах областного центра.