Центр Брянска перекрыли из-за губернаторской елки

С утра среды, 27 декабря, ограничили движение и парковку в центре Брянска.

Как сообщили в мэрии, с 6.00 до 15.00 проезд запрещен в районе площади Революции (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской, а также со стороны проспекта Ленина и улицы Октябрьской) и по улице Арсенальной (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской).

В течение этого же времени запрещена парковка у Дома быта (со стороны проспекта Ленина) и у «БрянскГражданПроекта» (проспект Ленина, 99).

Ограничения связаны с проведением губернаторской елки в цирке.