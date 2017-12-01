Суровый брянский маршрутчик вез пассажиров с открытой дверью

День открытых дверей в 44-й маршрутке Брянска попал на видео.

Запись в соцсетях выложил один из пассажиров. По его словам, инцидент произошел около половины седьмого вечера 28 декабря.

«Клиенты смогли сполна оценить, увы, не морозную свежесть декабрьского вечера, вдохнуть полной грудью неповторимый аромат городского воздуха и просто остыть после тяжелого рабочего дня», – пишет автор видео.

Он рассказал, что пассажиры сделали водителю замечание, в ответ тот что-то «пожал-подергал, дверь издала прощальное «вжжжж» и замолкла, он и поехал дальше».

Брянцы отмечают, что «лучше плохо ехать, чем час ждать маршрутку после работы», и называют такой способ передвижения «удобным»: «Не надо об остановках на всю маршрутку кричать, к двери подошел – и спрыгнул, главное, про инерцию не забыть».