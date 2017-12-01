Два упрямых водителя бодались у «Мельницы» в Брянске

Забавное видео о дорожном инциденте в Брянске появилось в Интернете.

На записи, которую один из участников немого конфликта назвал «Случай на дороге», видно, что днем 28 декабря два автомобилиста не поделили дорогу у ТРЦ «Мельница» в Советском районе.

Автор ролика поворачивал с улицы Красноармейской к «Мельнице» и внезапно уперся в Toyota, водитель которой выезжал с парковки на Красноармейскую по встречному ряду.

Поначалу уступать дорогу не хотел никто. Бодание подлилось несколько секунд – в итоге незваный на «встречке» гость все же решил ретироваться. Он сдал задом и вернулся в свой ряд.

Таким образом инцидент был полностью исчерпан.