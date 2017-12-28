Поиск по сайту

В Брянске водителя оштрафовали за парковку на площади Ленина

Опубликовано Сегодня, 11:07

В Брянске привлекли к административной ответственности водителя, припарковавшегося на площади Ленина.

Как сообщили в областной ГИБДД, 28 декабря водитель Kia припарковался на тротуаре напротив здания областного правительства. Фото альтернативной парковки были опубликованы в Сети. Интернет-пользователи предположили, что на автомобиле ездит один из брянских чиновников.

Водителя Kia оштрафовали на 1 тысячу рублей. Также, сообщает ГИБДД, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил остановки или стоянки.

 1590
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Водителя Toyota оштрафовали на 1,5 тысячи за парковку у Дворца Гагарина в Брянске
  • В Брянске пешеходы подвели пославшего их водителя под штраф
  • В Брянске благодаря «народному контролю» оштрафовали водителей троллейбуса и «ВАЗа»
  • В Брянске пенсионер на Duster припарковался на тротуаре
  • В Брянске водителя оштрафовали за парковку в Круглом сквере
    •
    Новости регионов
    Рославльская полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, в которой пострадала женщина-пешеход
    19:28:13 30-12-2017
    55-летняя жительница Рославля получила тяжелые травмы, попав под колеса машины CHEVROLET Lacetti  на улице Красноармейской в Рославле; по факту ДТП полиция уже возбудила уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Пожар на улице Маршала Еременко в Смоленске: погиб 64-летний мужчина
    19:09:52 30-12-2017
    Мужчина 64-х лет заживо сгорел во время пожара, случившегося на улице Маршала Еременко в двухкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажки 30 декабря, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
    Смоленская полиция разыскивает свидетелей ДТП, во время которого погибла автоледи из Volkswagen Polo
    17:01:01 29-12-2017
    Водитель машины Volkswagen Polo получила смертельные травмы после ДТП с участием автомобиля Audi 4 и «ГАЗ-3221» 8 ноября 2017 года на трассе «Москва-Минск» в Гагаринском районе; в данный момент следствие устанавливает очевидцев инцидента, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    Скончалась смолянка, выпавшая из окна высотки
    16:35:33 29-12-2017
    Женщина, сорвавшаяся из окна многоэтажного здания в областном центре, умерла в больнице, об этом сообщил сайт «Рабочий путь».
    Инцидент в Вяземском районе. Молодой человек едва не убил родного брата
    15:21:54 29-12-2017
    Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозах убийством родному брату, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    В вяземском гипермаркете у местной жительницы украли кошелек
    14:01:15 29-12-2017
    36-летняя ранее судимая жительница Вяземского района снова взялась за старое и обокрала одну из покупательниц гипермаркета; сейчас злоумышленница задержана, на нее завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Лента новостей
    Сегодня, 14:07
    Губернатор рассказал об авиарейсе в Сочи, дороге Брянск I – Брянск II и семейном счастье
    Сегодня, 11:23
    22-летний водитель Мерседес сбил 21-летнего пешехода в Брянске
    Сегодня, 11:07
    В Брянске водителя оштрафовали за парковку на площади Ленина
    Вчера, 19:50
    Депутат Драников чуть не стал банкротом
    Вчера, 18:00
    В новогодние каникулы сплошные проверки в Брянске станут ежедневными
    Вчера, 17:30
    В новогоднюю ночь троллейбусы в Брянске будут ходить до 6.00
    Вчера, 17:00
    В Брянске сфотографировали зимнюю радугу (ФОТО)
    Вчера, 16:20
    Операция «Эмбарго»: перед Новым годом у брянских торговцев изъяли 10 тонн «санкционки»
    Вчера, 15:40
    Гуляем! Где в Брянске повеселиться в новогоднюю ночь (АФИША)
    Вчера, 15:00
    Водителя Toyota оштрафовали на 1,5 тысячи за парковку у Дворца Гагарина в Брянске
    Вчера, 14:20
    В Брянске колесо припаркованной машины изрезали ножом (ФОТО)
    Вчера, 13:40
    Участники «Вдребезги» прочитали рэп об отставке Богомаза (ВИДЕО)
    Вчера, 13:00
    «Эмигрировавший» в Испанию Коломейцев назвал брянского губернатора «подонком» (ВИДЕО)
    Вчера, 12:30
    Два упрямых водителя бодались у «Мельницы» в Брянске (ВИДЕО)
    Вчера, 12:00
    В Брянске начались предновогодние сплошные проверки
    Вчера, 11:30
    В Унечском районе женщина спасла упавшего в озеро соседа
    Вчера, 11:00
    Суровый брянский маршрутчик вез пассажиров с открытой дверью (ВИДЕО)
    Вчера, 10:30
    В Новый год брянцы будут гулять по опасной лестнице
    Вчера, 10:00
    Жительница Брянска, протащившая пристава на капоте, получила условный срок
    Вчера, 09:30
    2 января брянцы смогут увидеть редкое суперлуние
    Вчера, 09:00
    Поставщик камня тормозит ремонт лестницы в Брянске (ФОТО)
    Вчера, 08:30
    В Брянске в иномарку запустили кирпичом с балкона многоэтажки (ФОТО)
    Вчера, 08:00
    Вынесен приговор московским полицейским, похитившим брянского бизнесмена
    28-12-2017, 19:00
    В новогодние праздники изменится расписание брянских электричек
    28-12-2017, 18:20
    На верхней площадке лестницы к набережной в Брянске зажгли фонари
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    28-12-2017, 16:40
    «МегаФон» назвал места для новогодних селфи в Брянске
    28-12-2017, 14:24
    «Мираторг» взял шефство над особенным брянским детским садом «Красный мак»
    28-12-2017, 13:39
    Брянский сенатор Екатерина Лахова поддержала выдвижение Владимира Путина
    27-12-2017, 16:16
    АПХ «Мираторг» увеличил ассортимент полуфабрикатов из говядины в 2017 году на 60 % - до 410 позиций.
    25-12-2017, 17:40
    Надежный «Партнер» вашего бизнеса
    Актуальные темы
    Общество О главном
    В Брянске мать бросила в роддоме новорожденного сына
    Новости Общество
    Главреда «Железного мира» Вадима Годлевского похоронили в Брянске
    Новости Общество
    «Эмигрировавший» в Испанию Коломейцев назвал брянского губернатора «подонком»
    Новости Происшествия
    В Брянске в иномарку запустили кирпичом с балкона многоэтажки
    Новости На дорогах
    Два упрямых водителя бодались у «Мельницы» в Брянске
    Новости партнёров
    Опора России
    Брянская «ОПОРА РОССИИ» и профсоюз работников малого и среднего бизнеса подписали соглашение о сотрудничестве

    Брянская «ОПОРА РОССИИ» и профсоюз работников малого и среднего бизнеса подписали соглашение о сотрудничествеСоглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» дарит жителям Центральной России «Год без забот»

    Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
    МРСК новости
    Коллектив Брянскэнерго отметил профессиональный праздник – День энергетика

    Коллектив Брянскэнерго отметил профессиональный праздник – День энергетикаВ филиале http://www.mrsk-1.ru/  – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
    РЖД новости
    Для удобства пассажиров расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в новогодние праздники       

     

    Для удобства пассажиров расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в новогодние праздники       В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.