В Брянске водителя оштрафовали за парковку на площади Ленина

В Брянске привлекли к административной ответственности водителя, припарковавшегося на площади Ленина.

Как сообщили в областной ГИБДД, 28 декабря водитель Kia припарковался на тротуаре напротив здания областного правительства. Фото альтернативной парковки были опубликованы в Сети. Интернет-пользователи предположили, что на автомобиле ездит один из брянских чиновников.

Водителя Kia оштрафовали на 1 тысячу рублей. Также, сообщает ГИБДД, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил остановки или стоянки.