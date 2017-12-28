В Брянске водителя оштрафовали за парковку на площади Ленина
В Брянске привлекли к административной ответственности водителя, припарковавшегося на площади Ленина.
Как сообщили в областной ГИБДД, 28 декабря водитель Kia припарковался на тротуаре напротив здания областного правительства. Фото альтернативной парковки были опубликованы в Сети. Интернет-пользователи предположили, что на автомобиле ездит один из брянских чиновников.
Водителя Kia оштрафовали на 1 тысячу рублей. Также, сообщает ГИБДД, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил остановки или стоянки.
Новости регионов
Смоленская полиция разыскивает свидетелей ДТП, во время которого погибла автоледи из Volkswagen Polo
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.