В первые сутки 2018-го на брянских дорогах поймали 21 пьяного водителя и 6 пешеходов
В Брянской ГИБДД подвели итоги празднования Нового года.
В первые сутки нового года автоинспекторы выявили 15 водителей, севших за руль пьяными. Еще шестеро отказались от медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также с проезжей части полицейские удалили шесть нетрезвых пешеходов.
Всего было зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом, выявлено 261 нарушение правил дорожного движения.
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