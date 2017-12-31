В первые сутки 2018-го на брянских дорогах поймали 21 пьяного водителя и 6 пешеходов

В Брянской ГИБДД подвели итоги празднования Нового года.

В первые сутки нового года автоинспекторы выявили 15 водителей, севших за руль пьяными. Еще шестеро отказались от медицинского освидетельствования. В отношении двух водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также с проезжей части полицейские удалили шесть нетрезвых пешеходов.

Всего было зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом, выявлено 261 нарушение правил дорожного движения.