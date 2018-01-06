В Брянске водителя внедорожника по фото оштрафовали за парковку на месте для инвалидов
В Брянске по фото из Интернета привлекли к ответственности водителя Toyota Land Cruiser.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 14 декабря 27-летний водитель внедорожника припарковался у Главпочтамта по улице Карла Маркса на месте, предназначенном для инвалидов.
Фото нарушителя было опубликовано в группе «Нарушение ПДД Брянск». По результатам административного расследования водители оштрафовали на 5 тысяч рублей.
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