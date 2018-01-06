Брянцев предупредили о дорожном ремонте на смоленской трассе
В четверг, 11 января, на трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск будет вестись ямочный ремонт.
Как сообщает областная ГИБДД, ремонт затронет участок с 150-го до 154-го километра дороги. Он продлится с 9.00 до 17.00.
Водителей просят учитывать дорожные работы при построении своего маршрута.
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