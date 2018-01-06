В пятницу полицейские устроят сплошные проверки в Брянске
В пятницу, 12 января, в Брянске пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.35 до 8.05 автоинспекторы будут дежурить у детского сада № 133 «Родничок» по улице Киевской, 28.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
Новости регионов
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