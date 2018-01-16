18 января у детсада «Маяк» в Брянске пройдут сплошные проверки

В 2017 году в Брянском регионе Московской железной дороги зафиксирован рост уровня непроизводственного травматизма. В результате несоблюдения гражданами правил безопасного поведения на железной дороге было травмировано 24 человека (в 2016 году – 13 человек), в том числе 4 несовершеннолетних. Кроме того, возросло количество происшествий со смертельным исходом – с 8 до 9 случаев.