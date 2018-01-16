18 января у детсада «Маяк» в Брянске пройдут сплошные проверки
18 января в Бежицком районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.35 до 8.05 автоинспекторы будут дежурить у детского сада «Маяк» по улице Орловской, 10а.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
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