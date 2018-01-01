20 января в Брянске будут ловить пьяных водителей

Вяземская полиця задержала троих молодых людей 1997, 1998 и 1988 годов рождения, подозреваемых в краже из дома в селе Туманово, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Специалисты воронежской фирмы «Транспроект» проведут проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста через Вязьму на улице Комсомольская, об этом сообщил официальный сайт города Вязьма.

На стадионе «Салют» 17 января открылся каток, об этом сообщил официальный сайт города Вязьма.

Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении руководства фирмы «Экспресс-Д», не платившей в течение трех месяцев зарплату сотрудникам, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рославльская полиця задержала ранее судимого за кражу местного жителя, 38-летнего мужчину, подозреваемого в похищении перцового пистолета, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Снег прогнозируют синоптики в Смоленской области 19 января, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 20 января с 5.30 д 6.00 проверки пройдут у дома № 82 по улице Почтовой.

Актуальные темы

Новости партнёров

Виктор Гринкевич: «НАШ ПОСЫЛ — ВНИМАНИЕ ВНУТРЕННИМ ВОПРОСАМ» Бизнес — за В.В. Путина! Наша встреча с В.Г. Гринкевичем, на которой планировалось поговорить на важнейшую для всей страны тему о выборах Президента Российской Федерации, внезапно обогатилась еще одной значимой встречей. В офис регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прибыла настоятельница Николо-Одрина женского монастыря игуменья Серафима со спутницей.

Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представляют новую банковскую карту «Синица» Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») совместно с Touch Bank запускает карту «Синица», с помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».