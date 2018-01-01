20 января в Брянске будут ловить пьяных водителей
ГИБДД проведет сплошные проверки водителей в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 20 января с 5.30 д 6.00 проверки пройдут у дома № 82 по улице Почтовой.
Их цель – выявление пьяных водителей.
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