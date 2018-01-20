Автомобиль Porsche Cayenne врезался в маршрутку в Брянске
Маршрутное такси и авто Porsche Cayenne вступили в «битву» на проспекте Станке Димитрова в областном центре 20 января, об этом сообщила группа «Типичный Брянск» в соцсети.
Авария случилась около часа дня у областной больницы.
Как рассказали очевидцы, автомобиль Porsche Cayenne врезался в маршрутку, а потом вылетел разделительную полосу, где снес забор и протаранил светофор.
«Порш влетел в маршрутку, после чего его занесло и он снес светофор», - прокомментировал аварию пользователь Дмитрий Семенов.
В результате удара иномарка получила серьезные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.
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