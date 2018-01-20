Автомобиль Porsche Cayenne врезался в маршрутку в Брянске

Маршрутное такси и авто Porsche Cayenne вступили в «битву» на проспекте Станке Димитрова в областном центре 20 января, об этом сообщила группа «Типичный Брянск» в соцсети.

Авария случилась около часа дня у областной больницы.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Porsche Cayenne врезался в маршрутку, а потом вылетел разделительную полосу, где снес забор и протаранил светофор.

«Порш влетел в маршрутку, после чего его занесло и он снес светофор», - прокомментировал аварию пользователь Дмитрий Семенов.

В результате удара иномарка получила серьезные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.