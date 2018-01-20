Брянского маршрутчика оштрафовали на основании записи с видеорегистратора
53-летнего водителя брянского маршрутного такси привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное видеорегистратором, запись которого опубликовали в социальных сетях.
Видео появилось в сообществе «Нарушение ПДД Брянск». Видеорегистратор записал, как 18 января 2018 году около дома №14 по улице Ульянова микроавтобус Peugeot совершил обгон по встречной, при этом находясь на пешеходном переходе.
«Санкция части 4-й статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает в данном случае наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев», - прокомментировали в отделе ГИБДД по городу Брянску.
Административное дело будет рассматривать суд.
Новости регионов
Смоленский следком обжаловал решение зампрокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам «Экспресс-Д»
Директор некоммерческого партнерства «Стрелковый клуб «Пересвет» Дмитрий Половинкин избран председателем комитета по спорту и туризму брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Он считает, что региону «есть чем привлечь туристов».
«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе поведения детей или состояния старших членов семьи, смотреть за работой няни или ремонтной бригады, наблюдать за домашними питомцами, следить за квартирой из отпуска или командировки.
На участке Унеча – Клинцы Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы по технологии так называемой «зимней укладки пути». Ремонт направлен на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.