Автомобиль ОВО и Volkswagen Polo не поделили дорогу в Брянске
Автомобиль «Лада» вневедомственной охраны и Volkswagen Polo столкнулись в Брянске на пересечении улиц Пушкина и Энгельса днем в воскресенье, 21 января.
За рулем «гражданской» машины, по предварительным данным, была женщина. Очевидцы говорят, что к месту ДТП вызывали скорую помощь. По фото видно, что у машины ОВО сильно измят капот с водительской стороны.
По словам очевидцев, правоохранители ехали с включенными мигалками, но вот работала ли сирена – свидетели не сходятся во мнениях.
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