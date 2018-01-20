Автомобиль ОВО и Volkswagen Polo не поделили дорогу в Брянске

Автомобиль «Лада» вневедомственной охраны и Volkswagen Polo столкнулись в Брянске на пересечении улиц Пушкина и Энгельса днем в воскресенье, 21 января.

За рулем «гражданской» машины, по предварительным данным, была женщина. Очевидцы говорят, что к месту ДТП вызывали скорую помощь. По фото видно, что у машины ОВО сильно измят капот с водительской стороны.

По словам очевидцев, правоохранители ехали с включенными мигалками, но вот работала ли сирена – свидетели не сходятся во мнениях.