Спасатели напомнили брянцам о необходимости уступать дорогу спецмашинам
Сотрудники ГУ МЧС по Брянской области обратились к жителям региона с напоминанием о важности уступать дорогу специализированному транспорту, выезжающему на экстренные вызовы.
«Водители спецмашин находятся в постоянном напряжении, на них лежит большая ответственность, так как от оперативности их прибытия зачастую зависят человеческие жизни, - отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - К сожалению, далеко не все автолюбители осознают, насколько важно предоставить преимущество в движении автомобилю со специальной окраской и включенными спецсигналами».
Кроме моральной ответственности для тех, кто не пропускает пожарные, скорые», полицию и другие спецмашины, предусмотрено и административное наказание. Это штраф в размере 500 рублей или лишение права на срок от одного до трех месяцев.
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