На Красноармейской в Брянске пройдут сплошные проверки
25 января в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.35 до 8.05 автоинспекторы будут дежурить у детского сада № 33 «Снежинка» по улице Красноармейской, 20.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
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