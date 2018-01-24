В Пятилетке под Брянском ограничат движение по переезду
29 января ограничат движение на железнодорожном переезде в поселке Пятилетка Брянского района.
Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», с 10.00 до 16.00 сотрудники путевого комплекса будут ремонтировать переезд 18 км.
Железнодорожники разберут плиты настила, выровняют рельсовые нити и при укладке настила выполнят его регулировку, что обеспечит более плавное прохождение автомобилей через пути.
Для пропуска машин в реверсивном режиме оставят одну полосу.
МЖД просит водителей с пониманием отнестись к работам и планировать поездку заранее.
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