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В Пятилетке под Брянском ограничат движение по переезду

Опубликовано Вчера, 17:40

29 января ограничат движение на железнодорожном переезде в поселке Пятилетка Брянского района.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», с 10.00 до 16.00 сотрудники путевого комплекса будут ремонтировать переезд 18 км.

Железнодорожники разберут плиты настила, выровняют рельсовые нити и при укладке настила выполнят его регулировку, что обеспечит более плавное прохождение автомобилей через пути.

Для пропуска машин в реверсивном режиме оставят одну полосу.

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к работам и планировать поездку заранее.

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