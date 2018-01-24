26 января на Московском проспекте Брянска отключат светофоры

26 января на несколько часов выключат светофоры на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в Отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Брянску, из-за отключения электричества светофоры не будут работать с 9.00 до 14.00.

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дороге.