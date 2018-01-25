В Брянске продолжают охоту на дрифтеров
В Брянске за два дня дрифтерам выписали более двух десятков штрафов.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 25 и 26 января скрытые патрули вновь отрабатывали излюбленные дрифтерами парковки у гипермаркетов «Линия».
В отношении любителей прохождения поворотов с использованием управляемого заноса сотрудники ДПС составили 21 административный материал за нарушение правил маневрирования, отсутствие ОСАГО, техосмотра и водительского удостоверения, управление незарегистрированным транспортом и другие нарушения.
Со всеми водителями полицейские провели индивидуальные беседы.
«Аналогичные рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем в ежедневном режиме», – отметили в ГИБДД.
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