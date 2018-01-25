В Брянске продолжают охоту на дрифтеров

В Брянске за два дня дрифтерам выписали более двух десятков штрафов.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 25 и 26 января скрытые патрули вновь отрабатывали излюбленные дрифтерами парковки у гипермаркетов «Линия».

В отношении любителей прохождения поворотов с использованием управляемого заноса сотрудники ДПС составили 21 административный материал за нарушение правил маневрирования, отсутствие ОСАГО, техосмотра и водительского удостоверения, управление незарегистрированным транспортом и другие нарушения.

Со всеми водителями полицейские провели индивидуальные беседы.

«Аналогичные рейдовые мероприятия будут продолжены и в дальнейшем в ежедневном режиме», – отметили в ГИБДД.