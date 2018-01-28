В Володарском районе Брянска пройдут сплошные проверки
В Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, на этот раз в Володарском районе.
31 января с 7.35 до 8.00 автоинспекторы будут дежурить у детского сада № 112 «Лисичка» по улице Димитрова, 47а.
Цель проверок – пресечение нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
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Завершается приём проектов на пятый Всероссийский конкурс интернет-проектов «Классный интернет». Тема онлайн-соревнования, организованного «Ростелекомом», – «Интернет-технологии в образовании». К участию принимаются реализованные проекты: сайт или раздел интернет-ресурса, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Дата окончания приёма работ – 31 января 2018 года.
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