В Володарском районе Брянска пройдут сплошные проверки

В Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, на этот раз в Володарском районе.

31 января с 7.35 до 8.00 автоинспекторы будут дежурить у детского сада № 112 «Лисичка» по улице Димитрова, 47а.

Цель проверок – пресечение нарушений правил перевозки детей-пассажиров.