Из-за снега на крышах брянцы боятся ходить по проспекту Станке Димитрова
Брянцы жалуются на бездействие коммунальщиков в центре города.
Как рассказала наша читательница Елена, приславшая фото в редакцию, на проспекте Станке Димитрова в Советском районе с крыш домов свисают снежные сугробы, грозящие в любой момент рухнуть вниз.
«Ходить вообще страшно, там ограждения пешеходной зоны явно без учета всяких норм сделаны, пешеходная дорожка совсем узкая, только под крышей можно пройти. Постоянный риск: то снег, то сосульки», – жалуется Елена.
По ее словам, работники коммунальных служб расчищать крыши от снега и льда не спешат.
Напомним, на днях руководителю управляющей компании «Жилсервис Фокинского района» прокурор внес представление из-за льда, посыпавшегося на ребенка. Вероятно, остальные УК Брянска также ждут вмешательства прокуратуры.
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