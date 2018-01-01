Из-за снега на крышах брянцы боятся ходить по проспекту Станке Димитрова

Брянцы жалуются на бездействие коммунальщиков в центре города.

Как рассказала наша читательница Елена, приславшая фото в редакцию, на проспекте Станке Димитрова в Советском районе с крыш домов свисают снежные сугробы, грозящие в любой момент рухнуть вниз.

«Ходить вообще страшно, там ограждения пешеходной зоны явно без учета всяких норм сделаны, пешеходная дорожка совсем узкая, только под крышей можно пройти. Постоянный риск: то снег, то сосульки», – жалуется Елена.

По ее словам, работники коммунальных служб расчищать крыши от снега и льда не спешат.

Напомним, на днях руководителю управляющей компании «Жилсервис Фокинского района» прокурор внес представление из-за льда, посыпавшегося на ребенка. Вероятно, остальные УК Брянска также ждут вмешательства прокуратуры.









