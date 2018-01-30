Брянцев просят жаловаться на неадекватных водителей

Жителей Брянска призвали сообщать в ГИБДД о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге.

31 января сотрудники ГИБДД Брянска провели акцию «Сообщи о пьяном водителе». Ее суть заключалась в том, что в магазинах, торгующих спиртным, разместили памятки с информацией о том, куда можно пожаловаться на пьяных водителей.

В ГИБДД горожан просят «не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии».

Инспекторы готовы предпринять оперативные меры реагирования на все сообщения.

Пожаловаться можно в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.