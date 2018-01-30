Брянцев просят жаловаться на неадекватных водителей
Жителей Брянска призвали сообщать в ГИБДД о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге.
31 января сотрудники ГИБДД Брянска провели акцию «Сообщи о пьяном водителе». Ее суть заключалась в том, что в магазинах, торгующих спиртным, разместили памятки с информацией о том, куда можно пожаловаться на пьяных водителей.
В ГИБДД горожан просят «не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии».
Инспекторы готовы предпринять оперативные меры реагирования на все сообщения.
Пожаловаться можно в дежурную часть ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.
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