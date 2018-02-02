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Из-за непогоды в Брянской области открыли пункты обогрева для водителей

Опубликовано Вчера, 17:25

В Брянской области развернуты мобильные пункты обогрева.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в связи с ухудшением погодных условий пункты обогрева и питания открыты на федеральных трассах, проходящих по территории Брянской области. Они находятся в Севском и Новозыбковском районах.

В случае затруднения движения и образования заторов водители и пассажиры смогут согреться, отдохнуть, выпить горячего чая, зарядить мобильные телефоны.

Также в пунктах обогрева есть автомобили повышенной проходимости с буксировочными тросами, радиостанции и палатки для приема пищи и оказания первой медицинской помощи.





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