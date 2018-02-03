В Брянске ставшего героем видео маршрутчика оштрафовали на тысячу рублей

В Брянске водителя маршрутного такси оштрафовали по видео в соцсети.

31 января у дома № 9 по улице Ульянова в Бежице водитель маршрутки № 49 повернул налево из среднего ряда. Запись с видеорегистратора в группе «Нарушение ПДД Брянск» выложил один из очевидцев.

В городском ОГИБДД провели административное расследование. По его итогам 50-летнего водителя маршрутки оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Напомним, на минувшей неделе водителя маршрутки № 65 также привлекли к административной ответственности по видео из соцсети.