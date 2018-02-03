В Брянске ставшего героем видео маршрутчика оштрафовали на тысячу рублей
В Брянске водителя маршрутного такси оштрафовали по видео в соцсети.
31 января у дома № 9 по улице Ульянова в Бежице водитель маршрутки № 49 повернул налево из среднего ряда. Запись с видеорегистратора в группе «Нарушение ПДД Брянск» выложил один из очевидцев.
В городском ОГИБДД провели административное расследование. По его итогам 50-летнего водителя маршрутки оштрафовали на 1 тысячу рублей.
Напомним, на минувшей неделе водителя маршрутки № 65 также привлекли к административной ответственности по видео из соцсети.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» полностью восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды районов Брянской области.
Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.