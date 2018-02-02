«Куда смотрят коммунальщики?»: брянцы застряли на горке по Ромашина

Утром 6 февраля образовался затор на улице Ромашина в Советском районе Брянска.

«На Ромашина образовалась пробка. Люди не могут заехать в гору, – сообщает в соцсетях местная жительница Галина. – Куда смотрят коммунальщики?».

«Вот тебе и резина шипованная», «Надо же понимать границы возможностей своей машины», – пишут интернет-пользователи.

«На дороге есть большой склон, чего не видно на фото! Некоторым приходилось толкать машины всем вместе, так как на склоне лед! И никакая шипованная резина там не поможет», – рассказала одна из водителей, преодолевшая гололед.

При этом в мэрии сообщили, что «дорожники работают в круглосуточном режиме». Только за воскресенье и ночь на понедельник было израсходовано 1500 кубометров песко-соляной смеси.