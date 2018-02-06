Сплошные проверки водителей пройдут в Брянске на выходных
Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей в Бежицком и Советском районе Брянска на выходных, 9 и 10 февраля.
По данным городского отдела ГИБДД, 9 февраля, в субботу, останавливать водителей будут на пересечении улиц Камозина и Ленинградской с 7.35 до 8.05. В этом месте находятся детские сады №109 «Воробушек» и №65 «Василек», поэтому наиболее пристальное внимание стражи порядка уделят соблюдению водителями правил перевозки детей в машине.
В воскресенье, 10 февраля, в районе кольца у Лицея №1 в Советском районе с 2.00 до 2.30 также будут работать сотрудники полиции. Ночная проверка будет прежде всего направлена на обнаружение водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.
Новости регионов
Импровизированными строками, положенными на мотив песни Владимира Высоцкого, клуб любителей авторской песни «Горизонт», носящий его имя, открыл IХ зимний фестиваль «Белое безмолвие», посвященный 80-летию поэта, актёра, барда.
«Ростелеком – Розничные системы» и «ВТБ Страхование» запустили страховой продукт «ПреИмущество для техники//Телекоммуникации». Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» можно приобрести страховку на роутеры, маршрутизаторы, модемы, ТВ-приставки, телевизоры и др. Застраховать можно не только новую, но и подержанную технику.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году. За прошедший период специалисты филиала приняли 21 154 обращения от жителей Брянской области. Большинство из них касались оказываемых предприятием услуг.
Брянские железнодорожники с 5 по 28 февраля проведут в регионе профилактическую акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах. Поводом для начала акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении переездов на полигоне Московской железной дороги, которые уже с начала года привели к трем столкновениям с поездами.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.