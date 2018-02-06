Сплошные проверки водителей пройдут в Брянске на выходных

Сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей в Бежицком и Советском районе Брянска на выходных, 9 и 10 февраля.

По данным городского отдела ГИБДД, 9 февраля, в субботу, останавливать водителей будут на пересечении улиц Камозина и Ленинградской с 7.35 до 8.05. В этом месте находятся детские сады №109 «Воробушек» и №65 «Василек», поэтому наиболее пристальное внимание стражи порядка уделят соблюдению водителями правил перевозки детей в машине.

В воскресенье, 10 февраля, в районе кольца у Лицея №1 в Советском районе с 2.00 до 2.30 также будут работать сотрудники полиции. Ночная проверка будет прежде всего направлена на обнаружение водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.