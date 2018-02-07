Свидетелей ДТП на улице Красный Маяк ищут в Брянске

Пассажирка иномарки Volkswagen получила травмы после ДТП с участием автомобиля Renaut Logan и машины «ГАЗ» на улице Гагарина в Ярцеве 8 февраля, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

ДТП с участием машины «Волга» и еще трех авто случилось 8 февраля в областном центре на проспекте Строителей, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

В 30 медучреждениях Смоленской области в 2017 году прошли профилактические осмотры почти 150 тысяч несовершеннолетних, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Три школы в Смоленске полностью ушли на карантин 9 февраля, еще в нескольких учебных учреждениях отправили в вынужденные каникулы отдельные классы.

Правоохранители Смоленской области возбудили уголовные дела в отношении двух братьев, подозреваемых в незаконном хранении оружия, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Пожилая пенсионерка зашла в салон трамвая и потеряла сознание, инцидент произошел в микрорайоне Киселевка областного центра, об этом 9 февраля сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.

«УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, личности водителя или местонахождении транспортного средства, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, дом №61, кабинет 8 либо по телефону 67-03-64», - прокомментировала пресс-служба регионального управления полиции.

Установлено, что машина ударила пешехода левым габаритным углом, и на нем должны бать повреждены левая блок-фара и левая часть переднего бампера.

Инцидент произошёл 2 января в 17.20. Неизвестный водитель на черной Toyota Land Cruizer сбил 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер погиб в больнице от полученных травм.

Полиция Брянска просит откликнуться свидетелей ДТП на улице Красный Маяк в Брянске, в котором пострадал пешеход.

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