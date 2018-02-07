Свидетелей ДТП на улице Красный Маяк ищут в Брянске
Полиция Брянска просит откликнуться свидетелей ДТП на улице Красный Маяк в Брянске, в котором пострадал пешеход.
Инцидент произошёл 2 января в 17.20. Неизвестный водитель на черной Toyota Land Cruizer сбил 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер погиб в больнице от полученных травм.
Установлено, что машина ударила пешехода левым габаритным углом, и на нем должны бать повреждены левая блок-фара и левая часть переднего бампера.
«УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, личности водителя или местонахождении транспортного средства, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, дом №61, кабинет 8 либо по телефону 67-03-64», - прокомментировала пресс-служба регионального управления полиции.
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