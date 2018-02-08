9 февраля в Брянске закроют парковку около площади Воинской славы
Парковку автомобилей ограничат около площади Воинской славы в Брянске в связи с проведением XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2018».
Стоянка автомобилей на данном участке будет запрещена с девяти часов вечера 9 февраля до окончания соревнований 10 февраля.
Также будет закрыт въезд на территорию Центрального парка 1000-летия Брянска.
«Исключение будет сделано только для транспортных средств оперативных служб и автомобилей специального назначения», - сообщают представители брянской мэрии.
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