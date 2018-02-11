Водитель пострадал из-за несоблюдения дистанции в Брянске
42-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля Toyota Tundra, получил ранения в результате ДТП утром 12 февраля в Брянске.
Пострадавший сам добрался до больницы, где у него диагностировали ушиб мягких тканей головы. Со слов водителя, около 10.20 в районе дома №23 по улице Почтовой он врезался на своей машине в Mitsubishi Lancer.
По данным полиции, пострадавший не соблюдал дистанцию и врезался в ехавшую впереди попутную машину.
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