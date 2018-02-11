На дорогах Брянска 15 февраля пройдут сплошные проверки
Инспекторы ДПС организуют сплошные проверки водителей в Брянске 15 февраля.
Известно, что с 7:35 до 8:05 утра сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобилистов около дома № 36 на улице Ромашина, в районе детского сада № 26 «Добрынюшка».
Целью сплошной проверки станут нарушения, связанные с правилами перевозок детей-пассажиров.
Согласно тактике подобных рейдов, на выбранном участке проезжей части инспекторы будут останавливать все автомобили без каких-либо исключений.
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