На дорогах Брянска 15 февраля пройдут сплошные проверки

Инспекторы ДПС организуют сплошные проверки водителей в Брянске 15 февраля.

Известно, что с 7:35 до 8:05 утра сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобилистов около дома № 36 на улице Ромашина, в районе детского сада № 26 «Добрынюшка».

Целью сплошной проверки станут нарушения, связанные с правилами перевозок детей-пассажиров.

Согласно тактике подобных рейдов, на выбранном участке проезжей части инспекторы будут останавливать все автомобили без каких-либо исключений.