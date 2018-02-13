Житель Орла попал под машину в Брянске, водитель скрылся

Суд грозит 27-летней жительнице Ярцева, избившей и ограбившей свою знакомую, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый за разбой 20-летний молодой человек, вспомнив уголовное прошлое, совершил кражу у соседа по общежитию; сейчас парень задержан, и ему «светит» срок, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Пожар в одной из дач садового некоммерческого товарищества «Завод имени Калинина» произошел в Смоленске вечером 14 февраля, взрыв, предшествовавший возгоранию, услышали местные жители на улице Котовского, об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Полиция Смоленской области возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в краже пневматического оружия, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Смоленские правоохранители возбудили уголовное дело по факту обнаружения поддельных банкнот, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Житель Рославля трудоустроил в качестве подсобного рабочего 48-летнего мужчину без постоянного места жительства, последний за это отплатил ему по-своему – похитил у работодателя ценное имущество; сейчас на мужчину завели уголовное дело, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду, 14 февраля, около дома №22 по указанной улице в 10 часов утра. Водитель скрылся. Несколькими часами позднее пострадавший пешеход обратился в больницу. У него диагностировали ушиб левого коленного сустава.

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