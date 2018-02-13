Житель Орла попал под машину в Брянске, водитель скрылся
Неизвестный автомобиль сбил 22-летнего жителя города Орел на улице Красноармейской в Брянске, сообщает городской отдел ГИБДД.
ДТП произошло в среду, 14 февраля, около дома №22 по указанной улице в 10 часов утра. Водитель скрылся. Несколькими часами позднее пострадавший пешеход обратился в больницу. У него диагностировали ушиб левого коленного сустава.
Полиция занимается расследованием произошедшего.
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