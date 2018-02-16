На Московском проспекте в Брянске пройдут сплошные проверки
18 февраля в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 23.00 до 23.30 сотрудники ДПРС будут дежурить на спуске с путепровода Брянск II.
Цель проверок – выявление нетрезвых водителей.
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