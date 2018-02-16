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На Московском проспекте в Брянске пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 10:23

18 февраля в Фокинском районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, с 23.00 до 23.30 сотрудники ДПРС будут дежурить на спуске с путепровода Брянск II.

Цель проверок – выявление нетрезвых водителей.

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