ГИБДД будет усиленно ловить нарушителей на брянских трассах
21 февраля в Брянской области стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД.
По 20 мая автоинспекторы будут контролировать уровень дисциплинированности водителей и пешеходов и выявлять пьяных водителей.
По данным ГИБДД, в прошлом году каждая восьмая автоавария была связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. Каждое четвертое ДТП происходило с участием пешеходов.
С начала года сотрудники ГИБДД выявили 213 пьяных водителей, 223 отказались от медицинского освидетельствования. С проезжей части удалено почти 600 пьяных пешеходов.
За непредоставление преимущества пешеходам к административной ответственности привлечено 1208 водителей, а за нарушение правил дорожного движения – 3413 пешеходов.
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