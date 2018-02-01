ГИБДД будет усиленно ловить нарушителей на брянских трассах

21 февраля в Брянской области стартовало профилактическое мероприятие ГИБДД.

По 20 мая автоинспекторы будут контролировать уровень дисциплинированности водителей и пешеходов и выявлять пьяных водителей.

По данным ГИБДД, в прошлом году каждая восьмая автоавария была связана с управлением транспортом в состоянии опьянения. Каждое четвертое ДТП происходило с участием пешеходов.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили 213 пьяных водителей, 223 отказались от медицинского освидетельствования. С проезжей части удалено почти 600 пьяных пешеходов.

За непредоставление преимущества пешеходам к административной ответственности привлечено 1208 водителей, а за нарушение правил дорожного движения – 3413 пешеходов.