В Севске автоинспекторы искали настоящих мужчин
В честь 23 Февраля в Севске сотрудники ГИБДД устроили розыгрыш на дороге.
Как сообщили в областной ГИБДД, в рамках акции «Правила дорожного движения для настоящих мужчин» на обочине одной из центральных улиц был припаркован автомобиль с выставленным знаком аварийной остановки. Возле машины находились девушки, якобы пытавшиеся заменить колесо.
Водителей-мужчин, равнодушно проехавших мимо, не было, отметили в ГИБДД. Большинство из них останавливались, чтобы узнать о причинах остановки, некоторые подходили к девушкам уже с личным набором ключей и рабочими перчатками.
Затем к отзывчивым мужчинам подходили сотрудники ГИБДД, которые поздравляли их с Днем защитника Отечества.
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