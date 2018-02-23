Брянцы не пропускают пожарные машины

В ГУ МЧС по Брянской области водителям пригрозили штрафами.

«Каждый из нас неоднократно наблюдал, как спецмашины с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами в потоке транспорта пытаются скорее добраться до цели. К сожалению, далеко не все автолюбители осознают важность предоставления преимущества автомобилю со специальной цветографической окраской и включенными спецсигналами», – сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС брянцам напомнили, что за непредставление преимущества в движении транспорту со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями и с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

«Однако эти цифры не имеют значения по сравнению с той трагедией, которая может произойти из-за задержки прибытия оперативных служб», – обратились к водителям в МЧС.